Vintage in Wien: Ein Tag in einer anderen Zeit

#Vintage in ganzer Pracht

Seit einigen Jahren ist Vintage auch in Sachen Mode salonfähig. Fans der Mode aus den vergangenen Jahrzehnten müssen nicht mehr nur auf Flohmärkten und in Second-Hand-Läden wühlen, um sich so kleiden zu können. Schließlich verkaufen die großen Modehäuser nun auch sozusagen neue Vintage-Kleider. Wer jedoch authentisch bleiben möchte, der sollte auf jeden Fall einen richtigen Vintage-Shop besuchen. Wien hat mittlerweile schon einige davon zu bieten: Burggasse 24 an der gleichnamigen Adresse ist Vintage-Shop und Café in einem. polyklamott in der Mollardgasse 13 verfügt vor der Türe über einen 24-Stunden-Vintageautomaten. Der Klassiker für coole Teile zu wirklich kleinen Preisen ist natürlich Humana.