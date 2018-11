Kater „Fanfan“ dank Ihrer Hilfe wieder gesund

„Krone Tierecke“ sprang ein

Schließlich kontaktierte Fanfans Besitzerin die „Krone Tierecke“. Über einen eigens gegründeten Verein, der sogar das österreichische Spendengütesiegel trägt, hilft das Team rund um Maggie Entenfellner im Notfall. „Kein Tier darf unnötig leiden, und keines soll sein Zuhause verlieren, weil der Besitzer sich die Tierarztkosten nicht leisten kann“, so die „Krone“-Tierexpertin. Auch in Fanfans Fall konnte ein Teil der Behandlungskosten übernommen werden, so dass sich sein Frauchen ganz auf die Therapie und Genesung ihres Lieblings konzentrieren konnte. „Heute ist er wieder gesund und fröhlich! Ich wollte mich herzlich beim Verein “Freunde der Tierecke„ für die unkomplizierte Hilfe bedanken - er leistet großartige Arbeit!“