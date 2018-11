Alina kann wieder gehen

Über eine Physiotherapeutin in Wien erfuhr die angehende Rezeptionistin von einer besonderen OP-Methode: „Dr. Igor Nazarov operiert schon lange in Barcelona. Und wieder haben mir Vereine sowie Heidi Horten bei den Kosten geholfen. Ich bin so dankbar. Im Februar wurde Alina in Spanien erfolgreich operiert. Jetzt kann sie endlich ein normales Leben führen!“