Mit uns zum Jackpot: Wir verlosen Gratis-Tipps!

Ganz Österreich ist im Lottofieber! Erstmals in der 32-jährigen Lotto-Geschichte gibt es am kommenden Sonntagabend einen Siebenfach-Jackpot, der so manchen Traum in uns zum Leben erwecken könnte. Villa auf den Bahamas, Luxusauto oder eigene Insel im Pazifik - Was darf es denn sein? krone.at macht vielleicht Ihren insgeheimen Wunsch vom Lottogewinn wahr und verlost unter allen Lesern 14 Scheine randvoll mit Quicktipps, welche Ihnen keinen Cent kosten. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.