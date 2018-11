Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Gegen 16.45 Uhr kontrollierten Polizisten einen 20-jährigen Pkw-Lenker aus Graz, nachdem dieser sein Fahrzeug zuvor am Griesplatz in einem Halte- und Parkverbot abgestellt hatte. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wies sich der 20-jährige Rumäne zögerlich mit einem Führerschein aus dem Vereinigten Königreich Großbritannien aus. Aufgrund des Verdachts einer Fälschung führte Polizisten in der Folge eine Überprüfung des Dokuments durch.