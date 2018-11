Katie Melua: Stimmgoldene Botin des Winters

Das dazugehörige, vor zwei Jahren mit dem Chor in Georgien eingespielte Album „In Winter“ dient als passende Unterlage. Es ist ein fast schon kitschiger Schicksalsmoment, dass sich der weihnachtlich-kalte Konzertabend mit dem ersten Wien-Schnee der neuen Saison paart. Im eleganten Abendkleid und nur mit der Akustikgitarre im Anschlag eröffnet Melua das formidable Konzert mit dem georgischen Traditional „If You Are So Beautiful“. Beim „Plane Song“ gesellt sich ihr jüngerer Bruder Zurab an der Gitarre dazu, bei „Belfast“ ist die vierköpfige Band dann auch vollständig vorstellig. Ein Aufbau, der gar nicht so sanft hätte vollzogen werden müssen, denn Melua hat die ausverkaufte Stadthalle F vom ersten Ton an fest im Griff. Das liegt nicht nur an der großen Hitdichte, sondern vor allem an ihrer engelsgleichen, nicht ein einziges Mal brechenden Stimme, die mal warmherzig, mal messerscharf, mal tief in die Seele dringend durch die Halle gleitet.