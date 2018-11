78-jähriger Fußgänger von Auto umgefahren

Verletzungen am Bein und Rücken

Dabei übersah er einen 78-jährigen einheimischen Fußgänger. Der 22-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde erfasst, stürzte und erlitt Verletzungen am linken Bein und am Rücken. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.