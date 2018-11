KTM-Erfolg: „Da steckt so viel Herzblut drinnen!“

Vor dem Zeitplan

Der Spanier holte damit den ersten Podestplatz für KTM seit dem Einstieg in die MotoGP vor zwei Jahren. Schritt für Schritt hatte man den Rückstand auf die Spitze reduziert. War im Vorjahr in 14 von 18 Rennen in die WM-Punkte gefahren. Das hatte man sich erst fürs zweite Jahr vorgenommen. Im dritten Jahr wollte man um das Podest mitkämpfen. So aber liegt man quasi schon ein Jahr vor dem Zeitplan. Dazu hängte KTM auch in dieser Saison in der Hersteller-Wertung die italienische Kultmarke Aprilia ab.