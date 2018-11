Einbrecher tranken Bier und stahlen Radler

Der Einbruch geschah in der Zeit zwischen 16. und 19. November: Unbekannte stiegen durch ein eingeschlagenes Fenster in eine Sportanlage in Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, in den Klubraum ein. Dort tranken sie 40 bis 50 Flaschen Bier und nahmen weiters 12 Flaschen Radler mit. Diese verloren sie allerdings zum Großteil beim Verlassen des Tatortes.