Warnung: „Es droht der Bankrott der Gemeinden“

Personalrochade in der Obersteiermark

Auch in vielen anderen Bezirken folgen nun die Tage der (Budget-)Wahrheit, am 28. November etwa im Sozialhilfeverband Bruck-Mürzzuschlag, wo eine personelle Veränderung am Montag bekannt wurde: Jochen Jance, Bürgermeister von St. Barbara, legt das Obmann-Amt zurück. Nachfolger wird Peter Koch (Bruck), Stellvertreter ist Fritz Kratzer (Kapfenberg). Die FPÖ kritisiert den Personalwechsel und verlangt abermals eine Reform der Verbände. Jakob Traby