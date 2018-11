Forstarbeiter (22) von umfallendem Baum getroffen

Gegen 9.15 Uhr war ein 44-jähriger Forstarbeiter aus Maria Saal in einem Waldstück in der Gemeinde Grafenstein mit dem Fällen eines 15 Meter hohen Eschenbaumes beschäftigt. Gleichzeitig verarbeitete ein 22-jähriger Arbeiter aus Grafenstein bereits gefällte Bäume. Die beiden dürften gedacht haben, der Abstand zwischen ihnen sei weit genug, doch dem war nicht so.