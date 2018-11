Geld von Anlegern im „Nirgendwo“ versenkt

Aber es kam noch dicker: Weil eine Trader-Plattform keine weiteren Kunden aufnehmen wollte, verschickte man Geld an einen angeblichen polnischen Anwalt, mit dem man nicht einmal einen Vertrag hatte, damit dieser die Investitionen tätige. Strafrechtlich fatal: Der 32-Jährige überzeugte auch einen Tiroler Finanzdienstleister vom Geschäftsmodell. Auch dieser offenbarte beim Prozess ziemliche Naivität: „Ich habe am Bildschirm gesehen, dass aus 3000 Euro in kurzer Zeit 20.000 Euro wurden.“