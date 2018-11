Mutige Passanten retten Mädchen (17) vor Sextäter

Die 17-Jährige war gegen 4 Uhr früh allein zu Fuß in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie ein gleichaltriger Betrunkener ansprach und sexuell belästigte. Ihre Bitten, sie in Ruhe zu lassen, ignorierte der Verdächtige völlig. Als die 17-Jährige zum Handy greifen wollte, um Hilfe zu holen, wurde sie von dem Burschen brutal attackiert. Er versetzte dem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass es zu Boden stürzte. Dann soll er die Jugendliche so lange gewürgt haben, bis sie das Bewusstsein verlor.