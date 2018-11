Die Steirer schenken heuer 7 Millionen Packerln

Gutscheine führen Hitliste an

Auf den Wunschzetteln steht zeichnet sich schon Folgendes deutlich ab: Gutscheine führen einmal mehr mit 39 Prozent die Hitliste an, gefolgt von Bekleidung (35), die mittlerweile Bücher (34) überholt hat. Auch Bargeld (15%) erkämpft sich immer mehr einen Platz in den vorderen Rängen.