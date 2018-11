Neues Lokal bringt Hawaii-Feeling nach Wien

Die Tage werden kürzer und kälter, die Sonne lässt sich nur noch selten blicken, man sehnt sich in Gedanken ans Meer, am liebsten weit weg, zum Beispiel nach Hawaii. Dort sitzt man am Strand neben seinem Surfbrett und stillt nach ausgiebigen Ritten auf den Wellen den Hunger mit einer herrlichen Poke Bowl aus frischem Fisch, Gemüse und köstlichen Soßen. Klingt wie ein exotischer Traum. Die gute Nachricht: Zumindest kulinarisch kann man ihn in Wien jetzt in der Wipplingerstrasse verwirklichen. City4U hat die Infos: