Offene Drogenszene belastet Mentlvilla-Anrainer

Was in Wien bislang nicht möglich war, nämlich die Errichtung eines Drogenkonsumraums, soll in Innsbruck Realität werden: Die Grün-geführte Stadtregierung lässt in Zusammenarbeit mit dem Justiz- und Innenministerium, aber auch mit dem Institut für Strafrecht an der Universität Innsbruck prüfen, ob und in welchem Rahmen die Einrichtung eines solchen Raums möglich sein wird.