Laut Geheimpapier droht neue TTIP-Gefahr

Erfolg für Köstinger in Brüssel

Erfolg hingegen für ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger: Sie konnte in Brüssel ausverhandeln, dass die heimischen Supermarktketten sehr wohl höhere Öko-Standards von ihren Lieferanten verlangen dürfen als die gesetzlichen. Wäre eine geplante Richtlinie in Kraft getreten, hätte es ein Verbot gegeben.