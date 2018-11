„Betrüger in Uniform“starten Großangriff!

Diese Betrüger sind kreativ, greifen tief in die Trickkiste, um Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aktuell ist es der Polizei-Schmäh, mit dem die Gauner einen Großangriff gestartet haben. Alleine in Wels riefen an einem Tag neun Seniorinnen bei der echten Polizei an, weil falsche Beamte sie kontaktiert hatten.