Schon wieder vier Einbrüche in Salzburg

Eine barocke Uhr, die in ein Bild integriert, stahlen Unbekannte vermutlich am Sonntag aus dem Haus eines Mannes in Saalfelden. Die Uhr ist mehrere Tausend Euro wert. Im Gebäude gab es Malerarbeiten, deswegen waren nicht immer alle Türen verschlossen. So könnte sich ein Dieb eingeschlichen haben. Aus einem Wohnhaus in Berndorf wurden ebenfalls am Sonntag Bargeld und Schmuck gestohlen.