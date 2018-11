100 Schüler warteten vergeblich auf Bus

Vor allem in den Gemeinden Münzbach, Sankt Georgen am Walde und Pierbach warteten etliche Kinder in der Kälte auf ihren Schulbus. Doch dieser kam aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse nicht. Den Busfahrern war die Fahrt zu gefährlich, auch im Hinblick auf die Gesundheit der Schüler. Auch unzählige Autofahrer hatten Probleme mit den winterlichen Fahrbahnverhältnissen.