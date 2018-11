Hier finden Sie die Gewinner-Kennzeichen des heutigen Tages. Ihr Kennzeichen befindet sich in unserer Liste? Wenn Sie sich bei uns bis zum Teilnahmeschluss am 20.11. um 17 Uhr gemeldet haben, schicken wir Ihnen bis spätestens 31.01.2019 kostenfrei einen Gutschein für eine PKW-Jahresvignette zu. Dieser kann in allen gekennzeichneten Tabak-Trafiken eingelöst werden. Für die digitale Vignette erhalten Sie einen Gutscheincode, der im ASFINAG Online-Shop eingelöst werden kann.