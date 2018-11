Die coolsten Weihnachtsmärkte der Stadt

Keine Stadt hat in punkto Weihnachten so viel zu bieten wie Wien. Die wunderschöne Beleuchtung auf allen großen Straßen, ein Punschstand an jeder Ecke und natürlich eine riesige Anzahl an Christkindlmärkten. Neben den großen und bekannten, wie am Rathausplatz, Schönbrunn oder Spittelberg, gibt es aber noch weitere unzählige kleinere Märkte, die oft nur an einem Wochenende geöffnet haben, aber trotzdem unbedingt besucht werden sollten. City4U hat einige Pop-Up-Weihnachtsmärkte herausgesucht.