Party in Graz: Neue Diskothek eröffnet

Am Samstag, den 24. Dezember, wird ab 21.30 Uhr zur großen Opening Party geladen! Auch für weitere mega Events ist bereits gesorgt. Zur Super D.I.S.C.O. am Freitag, den 14. Dezember kommen „Die Atzen“, deren Hits sicherlich jeder kennt! „Disco Pogo“ und „Das geht ab“ sorgen auf jeder Party für Stimmung pur. Ein weiterer Top-Act kommt schon am Samstag, den 8. Dezember: Dynoro wird live on Stage für coole Beats sorgen! Mit seinem Welthit „In my mind“ sorgt er für Furore.