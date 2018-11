30-jähriger Villacher leblos in Bachbett gefunden

„Spaziergänger entdeckten am Sonntag gegen 8.50 Uhr einen 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach Land leblos in einem Bachbett in der Gemeinde Finkenstein, Bezirk Villach Land“, schildert ein Polizist: „Er wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen, wo er am späten Vormittag verstarb.“