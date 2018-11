Tiroler Duo ist mit allen Wassern gewaschen

In der Halle und im Meer

Bei den „Championships“ gibt es zwei wesentliche Kategorien: „Pool“, also im Becken, und „Ocean“, am Strand oder im Meer. Wie bereitet man sich auf so was hier in Tirol vor? „Schwierig“, gesteht Rudi ein, „wir haben ja keine Wellen. Unsere Stärke liegt definitiv bei den Beckendisziplinen.“ Die beiden üben etwa vier Mal die Woche im Hallenbad Höttinger Au. Aber das reicht nicht, erklärt Anita: „Man muss auch generell auf die Fitness achten. Ich gehe zum Beispiel regelmäßig laufen oder Rad fahren.“