Winter schickt weiße Grüße bis nach Klagenfurt

Der Mittwoch und Donnerstag verlaufen in der Osthälfte trüb durch Hochnebel oder Wolken. Dazu kann es bei zarten Plusgraden immer wieder nieseln oder leicht regnen. „Mit dem einsetzenden Tauwetter geht es dem Schnee an den Kragen, nur in geschützten Tal- und Beckenlagen des Südens kann sich der Schnee länger halten“, so Spatzierer.