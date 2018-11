Die Noten: Schlager war unser bester Mann am Platz

Die ÖFB-Stars beim 2:1 in Nordirland in der Einzelkritik von Krone-Reporter Peter Klöbl. Ausgerechnet Youngster Xaver Schlager war unser bester Mann am Platz! Der Notenschlüssel: 6 Weltklasse 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.