ÖFB-Kapitän: „Das müssen wir für 2019 mitnehmen“

Ein Traumtor von Valentino Lazaro in allerletzter Sekunden - und schon sieht die Fußball-Welt für Rot-Weiß-Rot wieder etwas rosiger aus. 2:1 in Nordirland, womit man die Nations-League-Gruppe mit sieben Punkten abschloss - was auch eine gute Ausgangsposition für ein mögliches EURO-Play-off im März 2020 bedeutet. Darf allerdings derzeit kein Thema sein, primäres Ziel muss 2019 die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft sein! Diese Quali beginnt im März 2019, dank dem 2:1 in Belfast kann Österreichs Team nun mit einem Erfolgserlebnis in diese gehen.