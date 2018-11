Schweiz holt sich Finalticket mit 5:2 über Belgien

Die Schweizer durften jubeln, da sie in Belgien nur mit 1:2 verloren hatten. Für sie trafen Ricardo Rodriguez (26./Elfmeter), Triple-Torschütze Haris Seferovic (31., 44., 84.) und Nico Elvedi (62.). Zuvor hatten bereits Portugal und England ihr Finalticket geholt. Der vierte Teilnehmer wird am Montag ermittelt. Den Niederlanden reicht ein Remis in Deutschland für den Aufstieg, von einer „Oranje“-Niederlage würde Weltmeister Frankreich profitieren. Das Finalturnier startet am 5./6. Juni mit dem Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale folgen am 9. Juni.