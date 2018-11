Graz 99ers lösen Bozen an der EBEL-Spitze ab

In Graz kamen die 99ers nach einem 0:1-Rückstand im Mitteldrittel in Fahrt und gingen mit einer 2:1-Führung ins Schlussdrittel. Mario Huber (46.) schoss die Partie in die Verlängerung, ehe der auch bereits aus dem Spiel erfolgreiche Daniel Oberkofler im Penaltyschießen mit zwei verwerteten Versuchen zum Matchwinner wurde. Mit dem neunten Sieg im zehnten Heimspiel übernahmen die Steirer nach nur einer Runde Pause wieder die Tabellenführung. Die Roten Bullen gehen dagegen mit drei Liga-Niederlagen hintereinander in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League (CHL) am Dienstag gegen den französischen Meister Rouen Dragons (Hinspiel 3:3).