Unbekannte Diebe entwendeten Spendenbox!

„Man muss sich das vorstellen: Ich war nur wenige Sekunden weg, um etwas zu holen. Genau da hat jemand die Box entwendet“, so Ulrike Herzig vom Lions Club Klagenfurt St. Georg. Die Box sei auf dem Tisch angeklebt gewesen, daher habe sie wohl jemand mit Gewalt heruntergerissen. In der Box seien etwa 1600 Euro an Spenden gewesen. „Die Besucher waren so großzügig. Wir wollten es den Hochwasseropfern weiterleiten.“ Jetzt fehlt von Täter und Box jede Spur.