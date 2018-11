„Hier rasen Radler als wäre es eine Autobahn“

Die schmale Burgfried-Gasse in Salzburg-Maxglan ist so etwas wie eine Autobahn für Radfahrer. Weil die Sackgasse als schmaler Radweg in Richtung Glan und Rauchmühle fortgesetzt wird, ist diese Abkürzung bei den Radfahrern äußerst beliebt: „Zwischen halb sieben Uhr früh und neun und abends zwischen 16 und 18 Uhr ist hier die Hölle los“, sagt Anrainer Helmut Geeletiuk: „Da ziehen die Radler mit einem Tempo ohne Rücksicht auf Verluste durch, viele fahren wie die Verrückten. So, als ob die Straße nur ihnen gehören würde und Fußgänger sowie Autos hier überhaupt nichts verloren hätten.“

Die neuralgische Stelle liegt am Ende der Gasse, zwischen den Häusern Nummer 5 und 8. Hier verschwenkt sich die Burgfriedgasse, es gibt eine dichte Hecke und Radfahrer aus beiden Richtungen wählen die Ideallinie. Dann kracht es.