Bürgerinitiative wird kommen

Bisher beriet man sich in Köstendorf in kleineren Gruppen. Diese vereinen sich jetzt zu einer Bürgerinitiative. Damit soll man eine Parteinstellung im UVP-Verfahren erhalten.

Am 10. September 2018 stellten die Österreichischen Bundesbahnen den Hochleistungstunnel im Flachgau der Bevölkerung in Köstendorf vor. 400 Bürger folgten damals der Einladung. Die Unsicherheiten danach waren groß.