Unbekannte sind nach Einbruchserie geflohen

Eine Einbruchserie beschäftigt derzeit die Polizei in Villach. Unbekannte versuchten in der Nacht auf Sonntag, mit einer Alustange die Eingangstür eines Geschäftes zu zertrümmern – jedoch ohne Erfolg. Vermutlich die selben Täter stiegen auch in ein Einfamilienhaus ein und stahlen ein in einem Carport geparktes Auto.