Schon wieder Dachstuhlbrand in Bischofshofen

Zum zweiten Mal binnen 24 Stunden mussten die Florianis aus Bischofshofen am Samstagabend zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus knapp 300 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt mitten im Ortszentrum ausrücken. Ein Glutnest in der Dämmung der Dachkonstruktion war offenbar nicht richtig erloschen.