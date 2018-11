Wiens neue U-Bahnen: Ringen um Finanzierung

„Gespräche laufen in guter Atmosphäre“

Sparsamkeit wird für die Wiener Linien notwendig sein. Bisher hat der Bund nur für den ersten Abschnitt eine 50-prozentige Förderung zugesagt, in Summe rund 500 Millionen Euro. Für den zweiten Teil ist alles offen. „Die Gespräche laufen in einer guten Atmosphäre“, betont Pressesprecherin Elisabeth Hechenleitner aus dem Infrastrukturministerium. Nicht festlegen will man sich aber, ob wieder 50 Prozent der Projektkosten übernommen werden.