MotoGP in Valencia wegen Regens unterbrochen!

Der Grand Prix der MotoGP-Klasse in Valencia ist am Sonntag in der 15. von 27 Runden wegen zu viel Wasser auf der Strecke abgebrochen worden. Das letzte Rennen der Saison soll über eine auf 14 Runden verkürzte Distanz doch noch stattfinden, sobald das Wasser von der Strecke abgeflossen ist.