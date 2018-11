Gruppensieg? „Oranje“ reicht in Deutschland Remis

Auf einer neuen Euphoriewelle will das Fußballnationalteam der Niederlande am Montag im Prestigeduell gegen Deutschland ins Final Four der ersten Nations League reiten. Schon ein Remis in Gelsenkirchen würde „Oranje“ reichen, um sich in Gruppe A vor den spielfreien Weltmeistern aus Frankreich durchzusetzen. Deutschland ist hingegen fix in die B-Liga abgestiegen und fängt „von Null“ an.