„Italien wieder da!“ Portugal-Spielstil kritisiert

Portugal macht‘s auch ohne Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Dank eines 0:0 in Italien ist der Europameister als erster ins Final Four der Nations League eingezogen. Die Medien feierten neben der Quali euphorisch auch die Tatsache, dass die Finalrunde vom 5. bis 9. Juni 2019 in Portugal stattfinden wird, in Italien registrierte man immerhin einen Aufwärtstrend.