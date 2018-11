Nations League: Erstes Finalturnier in Portugal

Fußball-Europameister Portugal ist im Juni 2019 Gastgeber für das erste Finalturnier der Nations League. Das gab die UEFA nach der Qualifikation der Portugiesen für die Endrunde durch ein 0:0 in Italien am Samstagabend bekannt. Es steht nur noch die formelle Bestätigung durch das UEFA-Exekutivkomitee am 3. Dezember in Dublin aus, wo dann auch die Halbfinalpaarungen ausgelost werden.