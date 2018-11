Arizona unterliegt mit Grabner den Boston Bruins

Michael Grabner hat mit den Arizona Coyotes in der National Hockey League (NHL) am Samstag eine 1:2-Heimniederlage gegen die Boston Bruins einstecken müssen. Der im bisherigen Saisonverlauf vor allem in Unterzahl erfolgreiche Stürmer blieb diesmal ohne Scorerpunkt. Thomas Vanek und Michael Raffl fehlten ihren Klubs indes weiterhin verletzungsbedingt.