Muli stürzte rund 40 Meter weit über Wiese ab

Kurz vor 15.30 stürzten in Taxenbach, Ortsteil Taxberg, ein Mann (35) und eine Frau (27) mit ihrem Motorkarren (Muli) - mit dem sie in unwegsamem Gelände unterwegs waren - 40 Meter weit ab. Beide wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und blieben schwer verletzt auf der Wiese liegen. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber C4 in das Krankenhaus Schwarzach gebracht werden, der Mann wurde mit dem Alpin Heli 6 ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Wer den Motorkarren zum Unfallzeitpunkt am gelenkt hat, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Erhebungen.