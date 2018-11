Beide Länder haben große Illusionen zu den Grenzen

2020 wird das große Jubiläum der Volksabstimmung gefeiert. Zuvor ist es zum Abwehrkampf gekommen. Die „Krone“ erinnert in dieser Serie an Geschehnisse in dieser Zeit. Heute vor 100 Jahren hat sich in Klagenfurt die Nationalpolitische Gruppe gebildet, in der gesamten Republik wurde über die neuen Grenzen nachgedacht.