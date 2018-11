Black-Wings-Präsident: „Umbruch war zu radikal!“

Zwei Spiele Sperre fasste Salzburgs Nico Feldner gestern aus, nachdem er Linz-Stürmer Kearns am Freitag brutal in die Bande gecheckt hatte. Ein Spiel „kassierte“ Linz-Stümer Michael Davies für ein vergleichsweise harmloses Beinstellen vor der Bande beim 4:2 am Freitag über Salzburg! Nach dem Präsident Peter Freunschlag im Vorfeld des Sonntag-Matches in Znaim sagt: „Der Umbruch, den wir mit der Mannschaft vor der Saison vollzogen haben, war zu radikal!“