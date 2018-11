Sport wichtig für Integration

62 Kinder nahmen in diesem Jahr an dem Projekt teil. „Vor allem während des Trainingszeitraum wurde uns klar, welche integrative Arbeit von den Vereinen bereits passiert, ohne dass wir als Verband einen Konnex zwischen Vereinen und Institutionen herstellen müssen“, so Julia Mitteregger von ASVÖ. Viele Sportarten würde es ohne Integration gar nicht mehr geben. Boxen ist nur ein Beispiel.