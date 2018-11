30-Minuten-Takt im Pinzgau

Nicht nur aus dem Flachgau gibt es erfreuliche Nachrichten aus dem Öffenrlichen Verkehr, auch im Pinzgau wird an Verbesserungen gearbeitet. „Ich freu mich, dass es gelungen ist, den Halbstunden-Takt auf der Pinzgauer Lokalbahn beizubehalten. Die Fahrgaststeigerungen zeigen, dass die Salzburgerinnen und Salzburger durchaus bereit sind, auf die Öffis umzusteigen, wenn Angebot und Preis stimmen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Erfreulich für die Pinzgauer Pendler: Der aktuelle Takt wird bis zur wirklichen Fahrplanumstellung im Dezember so wie bisher im 30-Minuten-Takt zwischen Piesendorf bzw. Niedernsill und Zell am See weiter gefahren. Stündlich kommt man bis Mittersill und Krimml. „Wir nehmen bereits nächstes Jahr viel Geld in die Hand, um im öffentlichen Verkehr die Preise zu senken, das Angebot auszubauen und in die Infrastruktur zu investieren“, fügt Schnöll hinzu.