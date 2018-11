Saalbacher Tempo-50-Limit war ungültig

Jetzt ist es amtlich: Hier irrte der frühere Verkehrs-Landesrat. Denn eine Lenkerin, die bei Tempo 68 ein 50-Euro-Ticket von der Polizei erhielt, beschritt mit ihrem Anwalt Mag. Stefan Kinberger den langen Gerichtsweg: „Die desolaten Verkehrsverhältnisse der L111 waren bereits seit April 2014 bekannt, die Schäden entstanden durch langjährige Befahrung, auch durch die vielen Gäste-Pkws und Frostaufbrüche“, so der Zeller Anwalt: „Nichts war also unvorhersehbar oder neu an der Situation.“