Aktion Scharf gegen Alko- und Drogenlenker

Weil die Lichter seines Wagens hinten nicht funktionierten, fiel ein Autolenker (36) aus Hallein am späten Freitagabend einer Streifenbesatzung auf der Westautobahn bei der Abfahrt Thalgau in Richtung Salzburg auf. Die Polizisten versuchten den Fahrer anzuhalten. Doch er ignorierte sie und gab Gas. Was ihm dank der mehr PS unter der Motorhaube auch einen Vorsprung verschaffte. Die Polizisten alarmierten daher ihre Kollegen. Einer weiteren Streifenbesatzung gelang es schließlich, den Halleiner kurz vor der Landeshauptstadt am Pannenstreifen anzuhalten. Ein Alkotest ergab 0,92 Promille. Der Schein ist weg.