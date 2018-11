In Kärntens Skigebieten feuern schon die Kanonen

Wer schon ungeduldig darauf wartet, endlich die Brettln auszupacken, für den haben die Meteorologen gute Nachrichten: Es wird frostig! In den nächsten Tagen sinken den Temperaturen deutlich. Sogar in den Tälern ist Schnee zu erwarten. In einigen Skigebieten hat man sogar schon begonnen, die Pisten zu beschneien.