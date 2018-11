Österreichs Supersportauto nur ein Luftschloss?

Einst träumte er von der großen Karriere in der Formel 1, jetzt will er als schillernder Unternehmer mit einer Hightech-Rakete Marke Eigenbau durchstarten. Österreichs erstes sogenanntes Hypercar soll in einer Liga mit renommierten Premium-Herstellern wie Bugatti und Lamborghini spielen. Knapp zwei Millionen Euro beträgt der stolze Preis der auf 99 Stück limitierten Flitzer.